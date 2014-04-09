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Фоторепортаж: в разных городах Украины отметили Маулид
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Хозяйка парикмахерской дискриминировала женщину в хиджабе
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Мифы и правда про рождаемость в мусульманских странах
 
Россия ведет себя так, как будто только она единолично решает вопросы по Сирии, - эксперт
 
Турция: Переворот или инсценировка?
 
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  • Ислам в Мире 
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  • Персоны 
    Ибн Хальдун: мыслитель, опередивший свое время Абу Зайд Абдаррахман ибн Мухаммад ибн Хальдун родился в Тунисе 27 мая 1332 г. в семье крупного государственного чиновника и ученого. Поколения его предков занимались искусством политики, например, дед...
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    Женская страничка 
    Как преодолеть разногласия в семье? Как сохранить отношения и чувства в семье, прожив много лет вместе. 21 июня 2014, 08:21
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    • Украина 
    УММА поздравляет своих читателей с Новым годом!
    В преддверии 2017 года коллектив УММЫ желает читателям крепкого здоровья, счастья и мира 31 декабря 2016, 13:30
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    Мир 
    Власти Мали отправили обратно во Францию двух высланных из ЕС нелегалов
    Власти Мали отметили, что и в дальнейшем не намерены принимать выданные в Европе документы в качестве удостоверения личности 30 декабря 2016, 19:18
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    СНГ 
    Неизвестные обстреляли посольство РФ в Дамаске
    Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы 28 декабря 2016, 20:58
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    Интервью с послами 
    Посол Пакистана в Украине: "Украинцы должны сделать 2014 год – годом "Открытия Пакистана" Эксклюзивное интервью для ИА "УММА" Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Пакистан в Украине Ваджахата Али Муфти. 9 апреля 2014, 17:03
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    Персоны 
    Ибн Хальдун: мыслитель, опередивший свое время Абу Зайд Абдаррахман ибн Мухаммад ибн Хальдун родился в Тунисе 27 мая 1332 г. в семье крупного государственного чиновника и ученого. Поколения его предков занимались искусством политики, например, дед Ибн Хальдуна был хаджибом эмира Абу Фариса, правителя города Бужи (северный Алжир). 11 марта 2016, 20:50
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    Женская страничка 
    Как преодолеть разногласия в семье? Как сохранить отношения и чувства в семье, прожив много лет вместе. 21 июня 2014, 08:21
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    Сайт УММА – портал на тему ислам в Украине и мире для всех мусульман и не только

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